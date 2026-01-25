Femminicidio di Federica: i genitori dell’assassino si tolgono la vita

Anguillara (Roma). Federica Torzullo, 41 anni, dopo essere sparita misteriosamente la sera dell’8 gennaio, è stata ritrovata il 18 gennaio morta, uccisa dal marito, Claudio Carlomagno, con 23 coltellate.

L’ennesimo femminicidio, nascosto dalla finta normalità del marito, che non voleva separarsi e minimizzava la distanza tra di loro, pur vivendo ancora sotto lo stesso tetto, chiamandola “piccola crisi di coppia”, mentre dopo 7 anni di un rapporto già finito, unito solo dalla coppia genitoriale, Federica aveva deciso per un appuntamento dall’avvocato. Appuntamento disertato da Claudio.

Federica nel 2022 aveva conosciuto un altro uomo, un’amicizia che con il tempo era diventata qualcosa di più, e le era vicino, pur abitando in un’altra città, con il rispetto e la delicatezza dettati dalla situazione perché Federica era una mamma, e voleva tutelare suo figlio, in attesa di quel giorno che li avrebbe visti insieme.

Claudio Carlomagno è stato arrestato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della moglie Federica Torzullo ed i genitori, Maria Messenio, figura di rilievo di Anguillara Sabazia e Assessora dimissionaria alla sicurezza del Comune della provincia di Roma, e Pasquale Carlomagno sembrerebbero non aver retto al dolore.

I coniugi sono stati trovati impiccati, ieri 24 Gennaio, nel giardino della loro abitazione ed avrebbero spiegato le motivazioni in una lettera all’altro figlio “sulla quale occorre rispetto e privacy”, ha dichiarato l’avvocato di Carlomagno.

A dare l’allarme ai Carabinieri è stata una zia dell’assassino, sorella della madre, che era solita telefonare loro due volte al giorno.

Allertati i soccorsi, i Militari si sono recati nella villetta di Anguillara Sabazia dove li hanno trovati così, impiccati, uno di fianco all’altra, nel giardino di casa.

Gli inquirenti propendono per il doppio suicidio, ma la procura di Civitavecchia disporrà l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.