Fermati due giovani domiciliati a San Nicola e San Marco. Avevano in auto un fucile e 25 cartucce

Nella tarda serata di ieri, in Casal di Principe, in via Venezia, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione di arma clandestina, un 19enne domiciliato in San Nicola La Strada ed un 21enne domiciliato in San Marco Evangelista. I due sono stati fermati dai carabinieri mentre trasportavano, su sedile posteriore autovettura Renault Modus a loro in uso, un fucile Benelli 123 cal.12 con matricola abrasa e 25 cartucce di relativo munizionamento. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’A.G.