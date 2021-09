Fermato alla stazione di Caserta con una pistola

E’ accaduto alla stazione di Caserta, fermato un uomo di circa anni 44 da alcuni poliziotti nell’ambito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di una pistola abrasa all’interno del proprio borsello.

Durante una serie di operazioni di verifica l’uomo pertanto è stato trovato in possesso dell’arma da fuoco, proveniente da Napoli.

Condotto immediatamente in questura per gli accertamenti di rito è stato tradotto presso il carcere di S. Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida