FERRARI E MERCEDES IN F1/EPOCHE A CONFRONTO

Il settimo titolo costruttori della Mercedes Petronas ad Imola ci porta a qualche riflessione,a un confronto tra due marchi e due colossi della F1, La Mercedes appunto e la Ferrari.

La Ferrari agli inizi degli 2000 ingaggia M. Schumacher,dopo i tentativi andati a vuoto negli anni 1998 e 1999 con Eddie Irvine pilota della rossa di Maranello ,che era stato inizialmente preso per fare da ‘scudiero’ da spalla o sparring partner di Michael Schumacher.

Dall’anno 1999 al 2004 sarà un crescendo di risultati con Schumacher e Irvine, ma anche con Schumacher e Barrichello

Sotto un grafico esplicativo della stagione 200

Gli anni successivi di solito la rossa di Maranello era quasi sempre davanti numeri da record macinati ad ogni Gran Premio anche nell’annata 2001, sempre con Schumacher e R. Barrichello che ottenne da doppietta piloti/costruttori.

L’anno 2002 altra FERRARI, la F2002, sarà ancora doppietta (titolo piloti più titolo costruttori).La prima gara disputata è il Gran Premio il 31 marzo del 2002. Ha ottenuto 14 vittorie su 15 gare affrontate (realizzando anche 9 doppiette) nel campionato mondiale 2002, di Formula 1 ed è giunta al secondo posto con Michael Schumacher nella gara di Monaco, l’unica in cui non è riuscita a trionfare. Ha totalizzato 207 punti nel campionato costruttori, 130 (su 144 totali) realizzati da Michael Schumacher, campione del mondo 2002, e 77 da R. BARRICHELLO. Nel campionato del mondo anno 2003 di Formula 1 la vettura ha gareggiato per i primi quattro gran premi conquistando tre pole position, una vittoria e un totale di 3 podi e 32 punti.

L’anno 2003 nasce la nuova Ferrari F2003 GA (Gianni Agnelli), per ottimizzare i flussi aerodinamici interni ed esterni della vettura, il disegno delle pance della vettura che ospitano i radiatori è stato rivisto: la parte anteriore della fiancata risulta fortemente scavata, in modo tale da generare un maggior carico aerodinamico lavorando in coabitazione al fondo scalinato. Il passo della vettura è stato aumentato rispetto a quello della F2002, tanto per esigenze di distribuzione dei pesi quanto per ridurre gli effetti nocivi delle turbolenze delle ruote verso il corpo vettura. I radiatori sono stati ulteriormente avanzati e allargati parimenti alla riduzione della larghezza massima della scocca nella zona del serbatoio della benzina, che è leggermente più stretto e più lungo rispetto alla F2002, con lo scopo di migliorare il rendimento del propulsore.

Lo 052 presenta alcune differenze rispetto alla versione precedente in quanto l’angolo delle bancate è leggermente ristretto rispetto ai 90° dei motori precedenti: questa minima differenza è spiegata dalla necessità di contenere gli ingombri della nuova unità motrice senza però influenzare i pesi. Il baricentro risulta inoltre ulteriormente abbassato, se confrontato con quello della F2002, grazie al lavoro sulla testata, resa più leggera riducendo le dimensioni e lavorando su nuove leghe di alluminio che ne costituiscono il basamento.

Gran Premi vinti

La prima gara disputata è il Gran Premio d’Australia il 7 marzo del 2004 ed è subito doppietta, la prima di altre sette.

Ha ottenuto 15 vittorie nel campionato 2004 di Formula 1 totalizzando 262 punti nel campionato costruttori, 148 conquistati da M. Schumacher, campione del mondo 2004, e 114 da R barrichello. Pertanto fu una delle monoposto più competitive della storia della Ferrari.

È stata utilizzata anche nei primi Gran Premi dell’annata 2005 con le modifiche necessarie, sotto il nome di F2004M, prima di essere sostituita dalla F2005 gran premi vinti:

La F2004M

La Ferrari F2004M è la vettura utilizzata per le prime due gare della stagione 2005. È, sostanzialmente, una F2004 (come da nome) ma modificata (la M nella sigla) per i regolamenti del 2005, in attesa del debutto della F 2005

Nonostante derivi dalla vettura dominatrice del campionato precedente, la F2004M non è all’altezza dei nuovi regolamenti che hanno limitato le monoposto proprio in quelle zone della vettura dove la Ferrari faceva la differenza nel 2004.

Questa monoposto, in ogni caso, non si differenzia molto dalla precedente, se non nelle soluzioni provvisorie per adattare la monoposto alle nuove regole. La più vistosa è quella nel musetto, il quale è ingrossato, per scelta aerodinamica, nella parte inferiore e l’introduzione di un mini alettone nella parte centrale dell’ala anteriore chiamata gradino; anche l’alettone posteriore viene modificato.

Colleziona un solo podio, il secondo posto di Barrichello, nel Gran Premio inaugurale in Australia e un settimo posto di Schumacher al Gran Premio successivo, con due ritiri. Si chiude così, dopo appena due gare, la carriera dalla F2004M che, visti i risultati non all’altezza delle aspettative, costringe ad anticipare il debutto della F2005.

Schumacher e Barrichello arrivo in parata ad Indianapolis

Ma veniamo alla Mercedes, anno 2014,

La monoposto si dimostra nettamente la più competitiva del gruppo nelle prime gare, con Hamilton e Rosberg che monopolizzano la prima fila dello schieramento e le prime posizioni in gara. L’unica eccezione è l’inaugurale Gran Premio, nel quale il pilota britannico è costretto al ritiro dopo poche tornate per un problema meccanico. Hamilton si rifà nelle quattro gare seguenti conquistando quattro vittorie, sempre davanti al compagno di squadra.

A Montecarlo Rosberg inverte la tendenza, conquistando la vittoria dopo essere partito dalla pole position. In Canada, invece, entrambe le vetture sono rallentate da problemi al motore elettrico. Hamilton è poi costretto al ritiro per il surriscaldamento dell’impianto frenante, mentre Rosberg giunge comunque secondo alle spalle did. D. Ricciardo su Red Bull. In Austria Rosberg centra la sua terza vittoria stagionale davanti a Hamilton, partito nono. In Gran Bretagna torna a vincere Hamilton, dopo essere partito sesto, mentre Rosberg si ritira quando è al comando per problemi al cambio. In Germania è di nuovo Rosberg a vincere, dopo essere partito in pole. Hamilton, partito ventesimo per via di un problema ai freni durante le qualifiche, è invece autore di una straordinaria rimonta, giungendo terzo alle spalle del compagno e di V. Bottas su Williams

Il rocambolesco GP d’ Ungheria vede i due piloti della casa tedesca tagliare il traguardo in terza e quarta posizione, con Hamilton che, dopo aver rimontato nuovamente dal fondo del gruppo, precede il compagno di squadra. In Belgio la Mercedes domina le qualifiche, con Rosberg ed Hamilton in prima fila con due secondi di vantaggio sul terzo classificato. In gara, però, i due vengono a contatto: Hamilton fora uno pneumatico posteriore, vedendo la propria gara compromessa, mentre Rosberg recupera fino al secondo posto dopo aver sostituito il musetto.

A Monza, la Mercedes torna a far segnare una doppietta, la settima stagionale. In questa occasione Hamilton, partito dalla pole position, precede Rosberg anche al traguardo.

Nel Gran Premio di Russia Hamilton e Rosberg conquistano un’altra doppietta, consentendo alla scuderia di aggiudicarsi il titolo costruttori con tre gare di anticipo.

Hamilton e Rosberg si contendono il titolo fino all’ultima gara: la sfida vede la vittoria finale del pilota britannico, che vince il suo secondo mondiale in carriera.

Il 2015 è il mondiale nel segno di Lewis Hamilton che vince in Australia, Bahrain, Cina. In Spagna torna arrembante Nico Rosberg che ottiene due successi consecutivi (Spagna e Monaco). Ma Hamilton torna a vincere sempre fino in Ungheria dove vince Vettel. Il resto del mondiale vede Hamilton vincere quasi sempre ad eccezione degli ultimi 3 GP dove vince Rosberg ottenendo 6 pole consecutive. Il britannico si laurea campione del mondo ad Austin con 3 gare di anticipo e la Mercedes è campione dei costruttori.

ANNO 2016,

anno 2017

La Mercedes F1 W07 Hybrid è una monoposto di Formula 1, realizzata dalla Mercedes, per gareggiare nel campionato mondiale di Formula uno, anno 2016. È stata l’assoluta dominatrice della stagione 2016, con 19 vittorie, 33 podi, 20 pole position (tutti e tre record in una stagione), 8 doppiette e 9 giri veloci in 21 gare, consacrando di fatto la W07 Hybrid come una delle monoposto più vincenti di questa disciplina sportiva.

La Mercedes F1 W07 Hybrid detiene i seguenti record:

anno 2018

classifiche finali

Classifica costruttori

anno 2019

Risultato dei Gran Premi

Classifica piloti

Classifica costruttori

(‡) A seguito del cambio denominazione al team sono stati azzerati tutti i punti conquistati prima del Gran Premio del Belgio.[59]

Trofeo Pole FIA

l Trofeo POLE FIA è assegnato al pilota che nella stagione ottiene il più alto numero di pole position. Nel caso in cui due o più piloti ottengano lo stesso numero di partenze al palo, la discriminante della classifica sarà il numero di secondi posti in qualifica. Se anche tale numero dovesse essere uguale si procederà controllando il numero di terzi posti, fino al raggiungimento di una differenza. Non viene comunque assegnato nessun punto supplementare, per la classifica piloti, a chi ottiene la pole position.

La stagione 2019 vede un inaspettato ritorno al dominio netto del primo triennio dell’era turbo ibrida, visto che la Ferrari durante i test invernali a Barcellona aveva dimostrato di poter essere addirittura superiore alla casa di Stoccarda, per poi deludere clamorosamente nel corso del campionato. Nella prime dodici gare vengono ottenute 10 vittorie (8 con Hamilton e 2 con Bottas), con il finlandese che a inizio campionato sembra addirittura poter competere alla pari per il titolo con l’inglese, per poi calare nel prosieguo. La scuderia tedesca nel Gran Premio del Giappone conquista il titolo costruttori per la sesta volta consecutiva, con quattro Gran Premi di anticipo, grazie alla vittoria di Bottas e al terzo posto di Hamilton, eguagliando così il record della Ferrari del periodo 1999-2004. Nel Gran Premio degli Stati Uniti arriva anche il quinto titolo piloti di Hamilton con la scuderia (il sesto personale), con due Gran Premi di anticipo, grazie al secondo posto ottenuto in gara dietro al compagno di squadra e rivale per il titolo Bottas, vincitore della corsa. Come lo scorso anno, il conclusivo Gran Premio di Abu Dhabi serve ad Hamilton per migliorare ulteriormente il record di punti ottenuti in una stagione (413). La sesta stagione di dominio si chiude con 15 vittorie, 9 doppiette e 10 pole position su 21 gare, per un totale di 739 punti. La Ferrari rispetto alle due stagioni precedenti compie un passo indietro piuttosto netto, e nonostante in qualifica sia riuscita a tenere testa alla Mercedes (9 pole position totali), in gara non è mai stata in grado di impensierire realmente il team tedesco (appena 3 vittorie).