Ferrovie: I gravi disagi dei Pendolari Roma- Caserta

Di Ines Ranieri

Belvederenews ha accolto la segnalazione di una pendolare, Insegnate di sostegno, che da ben 6 anni percorre la tratta Caserta -Roma, Roma -Caserta

I suoi spostamenti lavorativi condotti con treni regionali sin dal principio si sono rivelati ricchi di difficoltà.

Sono numerosi i casertani che nel ritornare in città’ dalla capitale ,per motivi lavorati, pur pagando un abbonamento mensile unidirezionale di 159 euro, si ritrovano, spesso,loro malgrado, a non riuscire a salire sul treno .

La causa di tutto sono le numerose prenotazioni che sovraccaricano il sito di trenitalia. Da quando e’ scattata l’emergenza covid, infatti, c’è carenza di posti disponibili negli scompartimenti che restano inutilizzati e che potrebbero ospitare 50/60 persone.

I Pendolari nei fatti spesso restano al palo poiché non riescono a prenotare per tempo o perché hanno poca dimistichezza con la tecnologia.

“E pensare che nei primi mesi dell’emergenza covid le vetture erano sovraffollate: oggi viviamo il problema opposto” dichiara la docente.

Il tragitto da percorrere è necessariamente una priorità per tutti coloro che devono recarsi quotidianamente sul posto di lavoro:

I cittadini soffrono questa situazione , peggio ancora se consideriamo il fatto che sono in tanti a pagare puntualmente l’ abbonamento mensile.

Nei fatti ,chi non riesce ad “aggiudicarsi la seduta “è costretto a recarsi personalmente alla stazione verso mezzanotte per aspettare fino alle 3, l’orario in cui è previsto il primo treno utile, senza la sicurezza di poter accedervi.

“Non è la vita da pendolare che spaventa – conclude la docente-in quanto lavoratori e lavoratrici sono ben consapevoli dei sacrifici da fare pur di affermarsi nel mondo del lavoro ma la problematica rientra proprio nel viaggio poiché le carrozze non hanno la possibilità di contenere tutti i viaggiatori.

Una soluzione plausibile credo possa essere l’introduzione di una corsa successiva che possa assicurare alle 50/60 persone in attesa la sicurezza di giungere per tempo sul luogo di lavoro.

Noi di Belvederenews continueremo a seguire questa vicenda e vi terremo informati su eventuali sviluppi