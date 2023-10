Festa allo stadio per l’inaugurazione del nuovo campo Galasso, premiate le vecchie glorie del calcio locale

Inaugurato lo Stadio delle Vittorie “Pasquale Galasso” a Cancello ed Arnone. È stata scoperta una targa in memoria del campione in un bellissimo e importante momento di socialità e aggregazione per tutta la comunità.

L’evento fortemente voluto dal Sindaco Avv. Raffaele Ambrosca ha voluto celebrare la storia del Calcio di Cancello ed Arnone. Alla manifestazione hanno partecipato tutti coloro che hanno giocato nel corso degli anni sullo storico campo.

Tantissimi gli ex calciatori presenti.

Schierate le due squadre locali, Acca Cancello e ASD Sacro Cuore, presenti inoltre tutti i giovanissimi di Athena calcio con il mister Cirillo e la squadra calciatori amatori di Cancello ed Arnone.

Dopo la benedizione di rito da parte del Parroco Don Sabatino Sciorio, il Sindaco con il “taglio del Nastro” al cancello principale ha dato il via al “tutti in campo”!

L’Assessore Biancolella ha fatto un piccolo excursus sulla storia del Calcio a Cancello Arnone; a seguire il Sindaco ha consegnato con orgoglio il nuovo Stadio alla Popolazione e soprattutto ai giovani ricordando quanto fosse importante lo sport per la crescita sociale della comunità e leggendo il saluto inviato dal Giudice Nuzzo che non è potuto essere presente all’evento.

A seguire ci sono state le premiazioni da parte del Sindaco, dell’Assessore ai lavori pubblici Agostino Frattasio e del Consigliere delegato allo sport Dott. Gabriele Di Vuolo a coloro i quali per merito e a vario titolo si sono contraddistinti nella storia del calcio di Cancello ed Arnone.

Si è concluso l’evento con il taglio della torta e del nostro giovane compaesano Savio Varone che ci ha deliziato con la sua personale interpretazione di “nessun dorma”.

Si è trattato di un momento fondamentale nel tratto storico di Cancello Arnone e della sua comunità.