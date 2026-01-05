Festa dei Carri di Sant’Antuono: il programma completo

Il 2026 si apre all’insegna della tradizione, della musica e dell’orgoglio identitario con la Festa di Sant’Antonio Abate a Macerata Campania, l’evento più amato e sentito dalla comunità. La Festa dei Carri di Sant’Antuono rinnova la partnership con Radioclub91 e il racconto di questo viaggio tra cultura e bellezza sarà affidato alla voce di Rosario Copioso.

Celebrata il 17 gennaio e organizzata dalla Parrocchia San Martino Vescovo, la festa vanta oltre 700 anni di storia, tramandata di generazione in generazione. Un rito collettivo che ogni anno coinvolge grandi e piccoli nella preparazione dei Carri, simbolo di appartenenza e identità.

Il programma prende il via domenica 4 gennaio con il sorteggio dell’ordine di sfilata e prosegue con due weekend ricchi di eventi: dalla Notte dei Carri del 9 gennaio alle sfilate del 10 e 11 gennaio. Dopo i giochi tradizionali del 13 e 15 gennaio, il 16 si terranno la benedizione dei mezzi agricoli e la sfilata serale. Il giorno clou, il 17 gennaio, tra sfilate e fuochi in piazza De Gasperi, conduce al gran finale di domenica 18 gennaio con la sfilata conclusiva e la premiazione.

A rendere unica la festa sono i suoni di botti, tini e falci, trasformati in strumenti musicali che richiamano le antiche sonorità contadine, dando vita a un’esperienza autentica che unisce passato e presente.