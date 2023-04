Festa del 25 Aprile a Caserta . (Tutte le foto )

Caserta. Grande emozione ieri, martedì aprile ,al Monumento dei Caduti , dove , in presenza del Sindaco Carlo Marino e di tante altre autorità ,civili , militari e religiose si è svolta la consueta Cerimonia in occasione dell’anniversario della Liberazione e in memoria di un momento fondante della nostra democrazia.

Caserta ha dimostrato ancora una volta di essere grata alle donne e agli uomini che hanno lottato contro il nazifascismo e che ci hanno consentito di vivere in una nazione libera e democratica.

“E’ un omaggio che facciamo anche alla nostra città- ha dichiarato il Sindaco Carlo Marino- Anche Caserta ha contribuito con il sacrificio di tante persone che hanno pagato con la vita per garantire un futuro al nostro Paese e per mettere fine a una pagina drammatica della nostra storia, fatta di violenza e soprusi”.