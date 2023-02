Festa del cioccolato al Vomero con l’artista Assunta Improta

Festa del cioccolato al Vomero per la festa degli innamorati. -In occasione della festa di San Valentino l’evento “Chocoland – La terra dei Golosi” approda al Vomero e tra gli artisti anche Assunta Improta per dipingere il cuore degli innamorati con l’arte del cioccolato . La Kermesse, già alla quattordicesima edizione si terrà dal 10 al 14 febbraio tra via Scarlatti e piazza Vanvitelli. Il 10 febbraio è stata presente, come ospite, l’artista Assunta Improta. In particolare il compito dell’artista è stato quello di utilizzare il cioccolato, facendolo passare tra le varie fasi di lavorazione. Prima fra tutte la fusione, dopo la quale ha potuto usare il cioccolato allo stato fuso per dipingere oppure plasmarlo

e modellarlo. Tutto ciò ha avuto come palco le vetrine della Coin di via Scarlatti. Il cuore da lei dipinto sarà distribuito il giorno di San Valentino, che è l’ultimo giorno della manifestazione. L’artista ha espresso tutto il suo entusiasmo per la partecipazione e per il compito a lei assegnato dicendo: “ mi dedicherò con impegno alla decorazione del grande cuore di cioccolato di un maestro che ha realizzato un dolce dipinto che rievoca la passione per la nostra terra in maniera da illuminare il pubblico con questo dolce dono”.