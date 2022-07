Festa della musica ad Arienzo con la Start Music Academy

Dopo il grande successo di ieri sera a Mignano Monte Lungo, la Start one ensemble della Start Music Academy, replichera’ stasera ad Arienzo. Gli allievi della Start Music Academy, guidati dal maestro Daniele Dogali, si esibiranno nella fantastica cornice di terra murata, presso l’istituto delle suore angeliche, dando vita al secondo concerto della Festa della Musica. Si alterneranno solisti ed orchestra in uno spettacolo ricco di emozioni.

La festa della musica si chiuderà poi, con il concerto pop in Piazza Lettieri ad Arienzo sabato 23 luglio.

Il maestro Dogali si dice molto soddisfatto e soprattutto è grato all’amministrazione comunale di Arienzo, condotta dal sindaco Giuseppe Guida, per aver dato la possibilità di inserire questi eventi nella programmazione estiva della città di arienzo.

Per i miei allievi è il giusto premio dopo un anno di sacrifici e studio.

Sono stati 2 mesi bellissimi con più di 10 esibizioni tra concerti in piazza e nei locali.

Non ci resta che partecipare con lo stesso entusiasmo agli ultimi due concerti di questa sera e sabato. Buona musica a tutti.