Festa della musica. Concerto del maestro Ceci al Santuario

“Metti una sera a cena”. Il concerto sul Santuario dà il via all’estate maddalonese

Maddaloni – L’estate inizia a suon di musica a Maddaloni. Il concerto serale sulla collina che sovrasta la città, nell’area prospiciente il Santuario di San Michele è ormai un’attesa tradizione che dà il via, con questa suggestiva anteprima, a quello che sarà il ricco cartellone dell’estate calatina.

”Metti una sera a cena” è un progetto che il M.° Mario Ceci realizza con l’associazione culturale Giuseppe Verdi. “Un concerto totalmente gratuito che il comune di Maddaloni è onorato di patrocinare per celebrare la musica e l’estate. Un appuntamento che si rinnova, in un luogo particolarmente caro ai maddalonesi, ma aperto a tutti. Gratuito è il concerto e gratuito è anche il parcheggio. Con questo evento diamo il via a quella che sarà l’estate maddalonese. Un’estate ricca di appuntamenti e varia. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli e la prossima settimana pubblicheremo il calendario. Posso solo dire che ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le esigenze.”

ha dichiarato l ’assessore alla cultura, allo sport e agli eventi Caterina Ventrone

Il primo appuntamento quindi è per sabato 22 GIUGNO alle ore 20.00.

Il M° Mario Ceci dirigerà un’ orchestra di 27 elementi in un concerto per pianoforte, vibrafono, archi, batteria e chitarra.

In questa meravigliosa scenografia naturale, al chiaro di luna, risuoneranno le note con omaggi musicali ai Maestri .

Nel programma sono inserite le colonne sonore di celebri film come, ” “, che dà il titolo alla serata, “‘ “, “”, ” ” e tante altre.