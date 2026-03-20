Festa di Primavera alla Peschiera Grande

CASERTA – Dopo anni di chiusura e un intervento lungo e complesso, la Peschiera grande è tornata accessibile lo scorso 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania. Una riapertura dal forte valore simbolico, pensata come un “dono” alla città e al Parco reale. Ora, con la Festa di Primavera del 21 e 22 marzo, questo ritorno viene celebrato pubblicamente, restituendo ai casertani uno dei luoghi più amati e vissuti.

Una riapertura complessa, tra ostacoli e collaborazione

Il percorso che ha portato alla restituzione della Peschiera non è stato lineare. I lavori hanno risentito di un articolato contenzioso amministrativo, che ha inciso sui tempi e sulle modalità dell’intervento. Determinante il supporto dell’Avvocatura dello Stato, insieme all’impegno dell’Istituto, dei tecnici e della ditta subentrata.

Finanziato attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione e seguito dai servizi centrali del Ministero della Cultura, il progetto rappresenta oggi un esempio concreto di collaborazione istituzionale capace di superare criticità complesse.

Il restauro e il valore per la città

L’intervento ha restituito alla Peschiera la sua configurazione originaria, riprendendo il disegno settecentesco di Luigi Vanvitelli, realizzato da Francesco Collecini nel 1762. Non solo uno specchio d’acqua, ma un sistema integrato di percorsi, affacci e paesaggio.

Oltre al valore storico, resta centrale quello sociale: la Peschiera è uno spazio quotidiano, tra i più accessibili del Parco, dove tornare a correre, passeggiare o sostare. Un luogo familiare che riacquista oggi pienamente la sua funzione pubblica.

Dalle antiche battaglie navali borboniche alla fruizione pubblica contemporanea, la Peschiera torna così a essere uno spazio vivo. E la Festa di Primavera ne rappresenta non solo la celebrazione, ma la piena restituzione alla comunità.

Festa di Primavera: programma, orari e accesso

Il cuore delle celebrazioni sarà il progetto artistico “Vie d’acqua, specchi del tempo”, in programma:

📅 Sabato 21 marzo

Ore 11:30 – 13:30 → performance immersive di musica e danza lungo tutta la Peschiera

→ performance immersive di musica e danza lungo tutta la Peschiera Quattro poli artistici tra Settecento e contemporaneo, con musiche anche di Georg Philipp Telemann

Percorso libero: il pubblico si muove tra le postazioni

🌉 Accesso alla passerella galleggiante (isolotto centrale)

📅 Sabato 21 marzo

Ore 14:30 – 17:00

📅 Domenica 22 marzo

Ore 10:30 – 13:00

Ore 14:30 – 17:00

⚠️ Modalità di accesso

Gruppi di 10 persone ogni 30 minuti

Prenotazione sul posto

Obbligo di documento di identità e firma liberatoria

👟 Requisiti

Scarpe antiscivolo e abbigliamento comodo

e abbigliamento comodo Vietato ai minori di 14 anni

No borse ingombranti

❗ Limitazioni

Sconsigliato a chi ha problemi di equilibrio o deambulazione

Attività sospesa in caso di maltempo

🎟️ Partecipazione