Festa di San Lorenzo nel ricordo dell’ onorevole Lorenzo Montecuollo

Giovedì 10 agosto 2022 si festeggia San Lorenzo. Oltre ad essere il copatrono del Corpo di Commissariato dell’esercito italiano Marco e Atos Giorgio Lugni vogliono ricordare nel giorno del suo onomastico L’onorevole Lorenzo Montecuollo alla cui memoria la Città di Cellole ha dedicato lo Stadio Comunale una Piazza Una Via e l’aula consiliare dove si è svolta la recente cerimonia per ricordare i dieci anni della sua scomparsa. Manifestazione organizzata dal attuale Sindaco Guido Di Leone con la collaborazione degli ex sindaci Tommaso Martucci Tonino Lepore ed Aldo Izzo. Presente alla cerimonia oltre a molti amici politici della Provincia di Caserta anche il Senatore Luigi Compagna che unitamente al compianto Senatore Carmine De Santis ed all’onorevole Lorenzo Montecuollo sono stati grandi Dirigenti del CCD poi UDC partito che in provincia di Caserta era la roccaforte per la dirigenza nazionale di allora capitanata da Pierferdinando Casini Rocco Buttiglione Marco Follini. A quei tempi la Segreteria Provinciale di Caserta registrava diecimila iscritti al partito con presenze attive in tutti i consigli comunali e sopratutto nel Consiglio Provinciale e Regionale che allora veniva eletto dopo grandi campagne elettorali. Auguri per San Lorenzo e riposa in pace noi ti ricorderemo sempre. I tuoi collaboratori Marco ed Atos Giorgio Lugni.