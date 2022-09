Festa di San Michele. Tra gli ospiti i Cugini di Campagna. Grande attesa per i super ospiti del concerto di chiusura

Pubblicità elettorale

Maddaloni . Un tassello alla volta si va componendo il ricco ed articolato programma dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono in città.

Un programma a cui sta lavorando il direttore artistico Pasquale Giordano, in collaborazione con il comune di Maddaloni, il comitato “San Michele” le 2 Pro Loco e tante realtà del territorio che sono state coinvolte per arricchire la 5 giorni con eventi artistici, culturali e musicali.

Sicuramente l’evento più atteso è il concerto di chiusura dei festeggiamenti, che ci sarà il 5 ottobre nell’area della fiera settimanale.

La scelta logistica è stata necessaria vista l’importanza dei big che attireranno pubblico da ogni dove. E anche la data non poteva essere diversa, per consentire il regolare svolgimento della fiera settimanale il martedì.

Per quanto riguarda invece i primi 4 giorni, dal 29 settembre al 2 ottobre, il centro si animerà ogni giorno a partire dalle ore 18.00 fino a tarda sera. Una di queste serate, come già reso noto nei giorni scorsi. sarà dedicata a Giulietta Sacco. Tanti saranno gli ospiti illustri a rendere omaggio alla Voce maddalonese nella serata d’onore per lei che sarà presentata dal noto conduttore RAI Beppe Convertini.

Oggi vi possiamo svelare un secondo pezzo di questo puzzle che sta prendendo forma. La serata di domenica 2 ottobre, giorno in cui ci sarà la processione del santo per le strade della città, sul palco saliranno I CUGINI DI CAMPAGNA, i Bee Gees italiani.

Il direttore artistico Pasquale Giordano: ” Il programma che a breve renderemo noto in maniera completa e dettagliata accontenterà i gusti di tutte le generazioni. La festa è di tutti e ogni fascia generazionale avrà la possibilità di godere di momenti di spettacoli adeguati alla propria età. Domenica sarà la serata amarcord, che piacerà ai giovani degli anni ’60 e ’70, e, credo io, non solo a loro. Questo gruppo è entrato nella storia della musica e io sono certo che troveremo anche tanti giovani sotto al palco a cantare le loro canzoni. “

Ricordiamo che tutta la festa sarà seguita in diretta da NEW RADIO NETWORK con interviste, contribuiti e dirette.