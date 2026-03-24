Festa Patronale a San Marco Evangelista. Il programma

C’è quell’aria tipica delle grandi occasioni a San Marco Evangelista. Con l’arrivo dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono, la comunità si prepara a vivere giorni di fede, ma anche di grande spettacolo e aggregazione. Il punto di ritrovo per tutti, cittadini e visitatori, sarà la storica Piazza Gramsci, che quest’anno promette di trasformarsi nel cuore pulsante del divertimento con un programma civile davvero di spessore.

Il viaggio musicale inizierà la sera del 24 aprile. Ad aprire le danze, alle ore 21:00, sarà la voce di Fabiana Conti, che scalderà l’atmosfera in attesa di uno dei momenti più attesi dai giovani: l’arrivo sul palco di Marco Calone alle 22:30. Il cantante, ormai una realtà consolidata della scena musicale partenopea, porterà in piazza tutta l’energia dei suoi brani più famosi, garantendo una serata all’insegna delle emozioni e dei grandi cori.

Dopo una breve pausa per ricaricare le pile, la festa tornerà a ruggire il 26 aprile con un finale di quelli da ricordare. La serata partirà alle 21:00 con un tuffo nelle tradizioni più autentiche della nostra terra: Stany Roggiero e i Bottari della Cantica Popolare travolgeranno il pubblico con il ritmo ancestrale dei loro strumenti agricoli, creando quel legame indissolubile tra musica e radici popolari.

Ma il vero finale è previsto per le 22:30, quando sul palco salirà la regina indiscussa della serata, Giusy Attanasio. Con la sua carica e la sua inconfondibile voce, la cantante napoletana chiuderà i festeggiamenti con una performance che si preannuncia già da tutto esaurito. Un mix di modernità e tradizione che, ne siamo certi, lascerà un bellissimo ricordo in tutti i presenti.