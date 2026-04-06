Pasquetta dà avvio alle celebrazioni del Santo Patrono

San Nicola la Strada – Con l’arrivo della Pasqua, la comunità si prepara a vivere uno dei momenti più identitari dell’anno: la Festa Patronale di San Nicola. Dal 6 al 9 aprile 2026, fede e tradizione tornano a intrecciarsi in un programma ricco di appuntamenti religiosi e civili.

Stamane i fuochi hanno decretato l’avvio ma il cuore delle celebrazioni resta la giornata del Martedì in Albis, quando la statua del Santo lascia la chiesa per la storica processione, con l’uscita sulla barca ornata di fiori. Un momento di forte partecipazione popolare che attraversa le strade cittadine fino al rientro serale, atteso con emozione e accompagnato dal tradizionale “ballo del Santo” sul sagrato.

Il parroco Don Antimo Vigliotti richiama il valore profondo della ricorrenza, sottolineando come la festa rappresenti un’occasione di fede, tradizione e condivisione capace di riunire l’intera comunità. Un invito a vivere queste giornate non solo come momento festivo, ma come opportunità per rinnovare il legame con il Santo Patrono, custodendo le tradizioni e riscoprendo lo spirito di fraternità. Non manca il ringraziamento a volontari e organizzatori, con l’esortazione a partecipare numerosi e con devozione.

Programma Civile

Lunedì 6 aprile

Ore 8:30 – Apertura con fuochi d’artificio

Ore 20:00 – Accensione luminarie

Ore 20:30 – Concerto in Villa Comunale con The Evergreen Band e Kekko Dany

Martedì 7 aprile

Ore 14:30 – Banda musicale “Pietro Musone”

Ore 15:00 – Uscita trionfale del Santo con lancio di coriandoli

Ore 22:00 – Spettacolo pirotecnico al Monumento dei Caduti

Mercoledì 8 aprile

Ore 20:30 – Spettacolo musicale in Villa Comunale con “Musica & Simpatia” e Francesco Procopio

Giovedì 9 aprile