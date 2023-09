FESTE DEL FUOCO: AL VIA VENERDÌ 22 SETTEMBRE A CASAGIOVE.

Presso il Quartiere militare di Borbonico di Casagiove, venerdì 22 e sabato 23 settembre, si terrà l’iniziativa culturale realizzata insieme ai comuni aderenti al POC Campania, rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura.

Il progetto denominato “Le feste del fuoco”, presso il sito borbonico di Casagiove vedrà le partecipazioni di importanti artisti quali il duo Ebbanesis e l’attore Ernesto Lama.

In particolare, le Ebbanesis, si esibiranno venerdì 22 settembre alle ore 21.00, proponendo lo spettacolo “Ebbanesis in transleit”; sabato 23, invece, Ernesto Lama insieme al chitarrista Aniello Palomba proporrà lo spettacolo “Assolo per duo”.

Durante le due serate è stato previsto un punto eno-gastronomico gratuito per la degustazione di prodotti tipici del territorio.

Sull’argomento è intervenuto il Consigliere delegato alle attività teatrali e musicali, Pietro Menditto che ha esordito dicendo: “Ci apprestiamo a celebrare un evento di straordinaria importanza per la nostra comunità e per la cultura della nostra amata regione; ‘Le Feste del Fuoco’, sono un’iniziativa straordinaria frutto della collaborazione dei comuni aderenti al POC Campania Cultura, rappresentano un momento di grande significato per la promozione e la valorizzazione delle nostre radici, delle tradizioni che ci rendono unici nel panorama culturale italiano. Il fuoco è da sempre stato simbolo di rinascita, di trasformazione e di unione tra gli uomini. Esso è stato testimone delle nostre antiche cerimonie, delle festività e dei riti che hanno segnato il passare dei secoli. Le Feste del Fuoco, in questo senso, non sono solamente un richiamo a queste antiche tradizioni, ma sono un’affermazione della nostra volontà di preservare e tramandare questo patrimonio culturale alle generazioni future. – Il Consigliere Menditto ha aggiunto – Venerdì 22 e sabato 23 settembre, saremo tutti coinvolti in una serie di eventi straordinari che ci permetteranno di immergerci completamente in questa atmosfera unica. Non possiamo dimenticare il ruolo fondamentale che l’area cultura ha giocato nella realizzazione di questo evento. È grazie alla collaborazione e alla passione del dirigente Paone ed i suoi collaboratori, con il Sindaco Vozza e l’Assessore Caiazza che l’evento denominato ‘Le Feste del Fuoco’ sono diventate una realtà tangibile. Questo è un esempio concreto di quanto possiamo ottenere quando lavoriamo insieme, quando uniamo le nostre forze per il bene comune”.