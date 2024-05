FESTEGGIAMENTI PER I SANTI PATRONI DELLA CITTA’ E DELL’ ARCIDIOCESI

Presentati attraverso una conferenza stampa nell’aula consiliare i

festeggiamenti civili e religiosi per la ricorrenza dei Santi Patroni di Gaeta

e dell’Arcidiocesi Erasmo e Marciano in programma a giugno. Un ritorno

in grande stile per l’ atteso evento, dopo le difficoltà affrontate a causa

della pandemia da Covid 19 e l’interruzione della festa civile. Il comitato

organizzatore, formato da volontari di tutta la città, in accordo con

l’Arcivescovo, il Parroco della Basilica Cattedrale, il Sindaco e

l’Amministrazione comunale si è costituito nell’Associazione di

Promozione Sociale “Santi Erasmo e Marciano” – Gaeta (ETS).

Animati dalla passione per la storia della propria città e da quella delle sue

tradizioni religiose, dalla devozione ai Santi Patroni e da un instancabile

impegno, gli stessi si sono così attivati per l’organizzazione dei

festeggiamenti, non solo attraverso la raccolta delle offerte, ma anche

riannodando i fili del dialogo e della collaborazione con tutte le attività

commerciali e produttive, nonché con tutte le associazioni presenti sul

territorio per ottenere nuove sinergie al fine di tutelare, accrescere e

tramandare questa antica tradizione.

Uno sforzo organizzativo che vede in prima fila anche il Sindaco Cristian

Leccese e l’Amministrazione Comunale che ha creduto e voluto

fortemente una “rinascita” della tradizionale iniziativa. Il risultato è un

programma caratterizzato da significativi contenuti, frutto di una efficace

sinergia tra Comune, Consiglio Regionale del Lazio, APS “Santi Erasmo e

Marciano” e Confcommercio Lazio Sud Gaeta.

«Mi ritengo soddisfatto – evidenzia il Primo Cittadino – perché la nostra

Amministrazione è operativa e si è dedicata a 360° a supporto degli

stimoli, degli input arrivati dal Comitato Festeggiamenti che ha voluto con

forza e determinazione riprendere in mano l’organizzazione dell’evento.

Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo nella piena consapevolezza che ciò

rappresenti l’ energia, l’operatività di un territorio che deve essere spronato

sempre di più. Ringrazio l’ Arcidiocesi, la Basilica Cattedrale, il Comitato

Festeggiamenti e Confcommercio Lazio Sud Gaeta per l’impegno e la

dedizione con cui si stanno prodigando per l’importante iniziativa.»

«Dalla nostra prima riunione il nostro intento è stato quello di rilanciare la

festa, conferendole una nuova veste, inserendo alcuni elementi di novità. –

dichiara l’ assessore ai Grandi Eventi Angelo Magliozzi – Oltre alle

tradizionali bancarelle ci saranno anche gli stand di artigiani e produttori

che arricchiranno il percorso; il Luna Park, per i giovani e per i bambini,

con delle giostrine che saranno posizionate nella Villa Traniello; altro

elemento importante, l’apertura straordinaria per i due giorni di festa dei

siti di interesse storico e culturale. Un sentito ringraziamento è rivolto

all’inedita sinergia tra Amministrazione comunale, Regione, Camera di

Commercio e Comitato Festeggiamenti.»

Particolarmente attiva per l’organizzazione dei festeggiamenti anche

Confcommercio Lazio Sud il cui Presidente Anthony Reale e la Vice

Presidente Valeria Aprile affermano che «siamo stati coinvolti dal

Comitato per un sostegno dal punto di vista commerciale e con sensibilità

ed entusiasmo allestiremo in via Annunziata la Fiera dei Santi Patroni, un

mercatino che vedrà protagonisti artigiani e produttori di prodotti tipici di

valore. Questo è il primo anno di collaborazione e l’intento è quello di

continuare poiché riteniamo importante fare rete tra associazioni, Comitati

e Comune di Gaeta. »

Diversi e intensi i previsti appuntamenti religiosi tra cui il 30 maggio per il

Corpus Domini la processione eucaristica da Piazza Trieste verso la

Basilica Cattedrale. All’arrivo, presso il Campanile, benedizione

eucaristica e atto di affidamento ai Santi Patroni Erasmo e Marciano.

Quindi il 1° giugno la celebrazione eucaristica nella Cattedrale con la

tradizionale offerta dei fiori e dei ceri ai Santi da parte del Sindaco di

Gaeta. Il 2 giugno la solenne processione. «Nell’anno dedicato alla

preghiera in preparazione al Giubileo del 2025 e nel solco di quanto il

nostro Arcivescovo ha proposto nella Lettera pastorale “Pescatori di

Luce”,- commenta il Parroco Don Antonio Centola – i festeggiamenti in

onore dei Santi Erasmo e Marciano, Patroni della Città e dell’Arcidiocesi

di Gaeta, offriranno a noi tutti l’opportunità di riflettere sulla preghiera

quale “forza dei martiri. E’ quindi con somma gioia che ci apprestiamo a

vivere gli eventi religiosi, tradizionali nel segno di una radicata, profonda

devozione che la comunità nutre per i Santi Patroni. »

Spiccata soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’ APS “Santi

Erasmo e Marciano” Alessio Buonomo: «Finalmente dopo circa due anni

si ritorna alla tradizione e ad onorare i nostri Santi Patroni. Ringrazio

sinceramente la Regione Lazio, il Comune di Gaeta, la Confcommercio e

tutti gli operatori commerciali, le aziende e le associazioni di categoria

della città per l'entusiasmo, la collaborazione e la disponibilità dimostrata

nell'organizzazione di questi festeggiamenti, nella speranza che i gaetani

riscoprano non solo la devozione verso i nostri Santi, ma anche l'orgoglio

delle proprie origini e il senso di appartenenza ad una comunità antica e

nobile. »

Tanti gli eventi inseriti nel ricco cartellone dei Festeggiamenti tra cui il 1°

giugno anche il Palio del Mare organizzato dall’associazione Vogamare. E

poi il giro per il quartiere della Dixieland Jazz Band Band di Roma e uno

spettacolo musicale al Molo Santa Maria. Il 2 giugno lo spettacolo

“Donnerante” in Piazza Annunziata e alle 22 al Molo Santa Maria l’ atteso

concerto di LDA. A concludere il grandioso spettacolo piro-musicale,

vera e propria novità dalla scogliera di Punta Stendardo.