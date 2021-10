Festeggiamenti per la riconferma del sindaco a via GM Bosco di Caserta

Caserta – Oramai si attende soltanto l’ufficialità della vittoria di Carlo Marino che a seguito del ballottaggio ha ottenuto un gran numero di preferenza, maggiore rispetto a quello che è il suo competitor ossia Gianpiero Zinzi.

Al comitato elettorale sono giunti alcuni esponenti della politica di centro sinistra e non solo tra cui il consigliere regionale Gennaro Olivero, Giovanni Megna, altro consigliere Regionale Giovanni Zannini, Nicola Caputo, Stefano Graziano, Luigi Bosco, presenti tra gli altri anche Antonio de Falco, ed altri esponenti, nonchè simpatizzanti per quella che è di fatto una riconferma per quanto concerne il Comune di Caserta.

Per quanto concerne i risultati finali che si riportano di sotto eccoli a seguito dello scrutinio effettuato nelle varie sezioni

LO SPOGLIO DEL BALLOTTAGGIO 23.384 schede scrutinate

CARLO MARINO 12603 53,90%

GIANPIERO ZINZI 10781 46,10%