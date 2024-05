Festival Country in piazza Padre pio a Marcianise.

Inizia venerdi 24 e andrà avanti fino a domenica 25 il primo Festival Country a Marcianise. La manifestazione si terrà in Piazza Padre Pio ed è organizzata da A.S.D. New Southern Ranch in collaborazione con la Pro Loco Marthianisi. Durante le serate si alterneranno momenti di animazione per grandi e piccini. Giri a cavallo gratis, personaggi disney, animazione e gonfiabili e per i bambini Popcorn zucchero filato gratis. Tutte le sere musica dal vivo, la prima serata verrà animata dalla Peppao Band a seguire sabato 25 A Paranz’ ro Tramuntan’ e domenica 26musica country con i Buffalo Train. Inoltre spettacoli equestri con cavalli Frisoni e scena da fare west nello spettacolo Jango, nonché una ricca area Food. Divertimento assicurato. Per info: 3388061503 – 3381436166.