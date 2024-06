Festival della Pizza a Pignataro Maggiore, evento benefico di raccolta fondi per il Reparto Oncologico Pediatrico del Santobono Pausilipon – Napoli

L’associazione L’Officina dell’Amore Aps organizza il Festival della Pizza a Pignataro

Maggiore, CE in Piazza Alcide De Gasperi (località Partignano), nelle serate del 14-15-16

Giugno 2024

Trenta donne dell’associazione raccoglieranno fondi per il Santobono Pausilipon, per il

reparto oncologico pediatrico, regalando una speranza ai bimbi. Le serate saranno allietate

da musica live, intrattenimento per bambini e maestri pizzaioli come special guest.

Saranno con noi Falconieri, Show di bolle e illusionismo, Cover band, Dj -set,

Musica popolare, e i nostri amati Errico Porzio, Salvatore Lionello e Ciro Salvo.

Gusterete una pizza unica, con ingredienti di alta qualità come solo i nostri maestri pizzaioli

sanno fare, capeggiati dal Maestro Marco Quintili:

– Pizzeria La Spiga

– Luca Viggiani

– Jimmy Pizza

– Pizzeria Giama’

L’Officina dell’Amore è una giovane associazione a promozione sociale, con particolare

attenzione verso i bambini oncologici dell’Ospedale Pausilipon di Napoli, uno dei maggiori

centri per la cura di leucemie e tumori solidi in età pediatrica.

—

L’Associazione ogni anno si impegna ad adottare un progetto su proposta della Direzione

Sanitaria del Pausilipon. Vengono così, messe in atto numerose attività, tra cui

l’organizzazione di questo Festival.

Il credo dell’associazione è: “Tutti i bambini, in particolare quelli oncologici vittime della

nostra terra malata, sono figli di tutti noi”.

Il motto de L’Officina dell’Amore è: “Perché L’Officina dell’Amore siamo noi ma non senza di

VOI!”

—

L’Officina dell’Amore in collaborazione con Marco Quintili è pronta per garantirvi il meglio,

ricordando sempre che… “L’ APPETITO VIEN… DONANDO!”