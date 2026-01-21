Festival della vita 2026. Vivere è… collaborare

Si apre sabato 24 gennaio alle ore 11:00 presso l’Università degli Studi del Sannio, Benevento, la sedicesima edizione del Festival della Vita 2026 che avrà come tema: “Vivere è…Collaborare”, un progetto culturale promosso dal Centro Culturale San Paolo odv.ets, presieduto da don Ampelio Crema ssp, quale espressione culturale della famiglia dei padri paolini fondata dal Beato Giacomo Alberione. Durante la conferenza sul tema “La mano scrittura e l’intelligenza artificiale nell’era digitale: il ruolo del diritto e la tutela della persona: prospettive a confronto” tenuta da don Andrea Ciucci coordinatore della segreteria della Pontificia Accademia per Vita ed esperto di comunicazione e dal cav. dott. Raffaele Mazzarella Grafologo giudiziario, sarà consegnato un pubblico riconoscimento all’on.le Clemente Mastella, per il suo cinquantennale impegno al servizio delle Istituzioni. Un particolare anniversario che si celebra proprio in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Dopo una tappa a S. Antonio Abate in provincia di Napoli, prevista domenica 25 gennaio, il programma della manifestazione prosegue a Caserta alle ore 17:00 al Quartiere Militare Borbonico di Casagiove, dove si terrà la conferenza sul tema: “Vivere è…collaborare. La città educante”, a seguire inaugurazione della mostra d’arte “Cent’anni d’arte: una storia famigliare”. La settimana centrale della kermesse festivaliera si apre lunedì 26 gennaio alle ore 10:30, presso la Caserma “Ferrari-Orsi” di Caserta, sede del Comando Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, dove il Gen. B. (c.a.) dott. Ippolito Gassirà ed il Prof. Giuseppe Pardini parleranno di “La riforma istituzionale del 1946 nell’80° anniversario della nascita della Repubblica”. Atteso tra gli eventi l’incontro previsto venerdì 30 gennaio alle ore 10:00 presso l’auditorium Scuola Aeronautica di Caserta, sul tema: “Vivere è…collaborare insieme contro il bullismo: il caso delle baby gang”, interverranno il dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione ed il giornalista di Famiglia Cristiana Eugenio Arcidiacono.

Come sempre, il Gran Galà si terrà sabato 31 gennaio alle ore 18:00 presso l’auditorium provinciale di Caserta, dove interverranno tra i tanti ospiti della serata il S.E. il Dott. Péter Kveck, ambasciatore designato di Ungheria presso la Santa Sede, il dott. Angelo Borrelli Capo Dipartimento per la Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il salotto per la Vita accoglierà Chiara Pelizzoni ed Arianna Ciampoli, la conduzione è affidata a Gaetano Maschio ed a Maria Beatrice Crisci.

Tante le iniziative di solidarietà che saranno realizzate presso strutture di accoglienza di minori e presso residenze per anziani.

Il Festival della Vita è una festa di tutti. Info su: www.festivaldellavita.it