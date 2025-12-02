CulturaAttualità

Festival delle Filosofie 2025: Empedocle, gli elementi e una città in dialogo

Bilancio di un’edizione intensa. In copertina un’immagine di Empedocle ricreata con l’IA

Di Pasquale Vitale

Il Festival delle Filosofie 2025, nell’ambito degli eventi di Agrigento Capitale della Cultura, si è chiuso lasciando un’impressione nitida: quando la filosofia incontra i luoghi e le comunità, non resta teoria, ma diventa esperienza civile. L’edizione di quest’anno, dedicata a “Empedocle” e alla sua costellazione concettuale -i quattro elementi, la ciclicità cosmica, il gioco tra Armonia e Conflitto -ha trasformato per tre settimane la città in un laboratorio diffuso di pensiero. Le giornate sono state scandite da un percorso tematico che ha attraversato gli “elementi” empedoclei: aria, acqua, terra e fuoco, ciascuno declinato in una chiave contemporanea. Dibattiti sull’identità, incontri sul rapporto uomo-natura, riflessioni sulla crisi ecologica, esperienze di filosofia applicata e percorsi di public engagement hanno permesso a cittadini, studenti e visitatori di muoversi tra radici antiche e domande modernissime.

Molti gli ospiti intervenuti nel corso dell’edizione: studiose e studiosi come Chiara Agnello, Igor Agostini, Laura Barreca, Laura Anello, Salvatore Di Piazza, Patrizia Laspia, Loredana Cardullo, Paolo Colizzi, Silvano Tagliagambe, Franco Giudice e Valentina Porcheddu hanno offerto letture diverse del pensiero antico e del suo legame con le sfide del presente, intrecciando filosofia, arte, storia, comunicazione e antropologia culturale. La pluralità delle voci è stata uno dei tratti distintivi dell’edizione, che ha puntato sulla contaminazione disciplinare come strumento di comprensione della complessità. Un ruolo centrale nell’organizzazione e nell’impianto scientifico del Festival lo ha avuto Giuseppe Girgenti, direttore scientifico insieme a Flavia Frisone. Girgenti -noto studioso del pensiero antico e della tradizione platonica e professore di storia della filosofia antica l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano-ha contribuito a definire la cornice teorica degli incontri e ha guidato alcuni dei momenti più attesi. Nel giorno inaugurale, alla Biblioteca Lucchesiana, ha tenuto la lectio “La musa sicula: Empedocle, poeta, filosofo e mistico”, un intervento che ha intrecciato filologia, metafisica e spiritualità antica, mostrando la pluralità della figura empedoclea. Nei giorni successivi ha partecipato a ulteriori appuntamenti, tra cui l’incontro “Uno, centomila. Da Empedocle a Pirandello”, ospitato al Liceo classico “Empedocle”, dove ha tracciato un percorso originale tra il pensatore agrigentino e l’autore dei Quaderni di Serafino Gubbio, mettendo in dialogo mito, identità e metamorfosi dell’io. La sua presenza, discreta ma autorevole, ha fornito continuità intellettuale all’intera manifestazione, che si è conclusa con l’intervento di Angelo Tonelli, massimo esperto di Empedocle.
Il festival ha registrato una partecipazione ampia: studenti delle scuole e delle università, cittadini, associazioni culturali e numerosi visitatori attratti dal richiamo della filosofia in un contesto così profondamente legato al Mediterraneo antico. Agrigento si è rivelata non solo uno sfondo scenografico, ma un vero interlocutore: la Valle dei Templi, le biblioteche storiche, i musei, i licei e gli spazi cittadini hanno accolto gli incontri come parte di una conversazione più ampia tra eredità classica e responsabilità contemporanee.
A conclusione dell’edizione, rimane l’impressione di un festival capace di offrire strumenti di lettura critica del mondo: la filosofia non come disciplina museale, ma come pratica viva, dialogica, comunitaria. E rimane anche la sensazione che la città, per tre settimane, abbia respirato secondo il ritmo degli elementi empedoclei, lasciando che aria, acqua, terra e fuoco diventassero voci con cui interrogare il presente.

