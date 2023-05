Festival di Palazzolo Acreide, la tradizione continua: il Laboratorio di Teatro Classico del Liceo Manzoni applaudito da un pubblico commosso e partecipe

“Ambasciatore di Cultura Classica” con il riconoscimento “Fuoco di Prometeo”, un pubblico commosso e partecipe ancora una volta ha applaudito il Laboratorio di Teatro Classico del Liceo Manzoni: il 26 maggio in scena con “Aiace: l’uomo è solo.

Si tratta di una pièce ideata dalla prof.ssa Almerinda Della Selva, alla quale è stato affidato lo studio della tragedia di Sofocle il cui testo originale ha rivisitato alla luce della rilettura che in epoca contemporanea ne è stata data dal poeta greco Ghiannis Ritsos e facendolo precedere da una suggestiva eco della guerra di Troia, direttamente dalle pagine dell’Iliade di Omero.

Vista l’altissima qualità del lavoro (dall’estrema abilità espressiva dei protagonisti nel caratterizzare a fondo i personaggi al concerto vocale di primissimo ordine eseguito dal coro, di oltre venti unità), il dott. Sebastiano Aglianò, Direttore del Festival Mondiale del Teatro Classico dei Giovani – promosso dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, si è così espresso: «Sento di dover fare i complimenti al Laboratorio del Liceo Manzoni di Caserta, che da sempre onora il nostro Festival con spettacoli di altissimo profilo. Non a caso il Manzoni porta alto il titolo di “Fuoco di Prometeo” di cui è stato insignito e nelle sue esibizioni è una garanzia di qualità».

Numerosissimo il pubblico che affollava la cavea del Teatro Akrai di Palazzolo Acreide, al termine dell’esibizione dei giovani attori casertani.

La trasposizione teatrale è stata diretta dal prof. Massimo Santoro, da anni in città apprezzato e riconosciuto per la sua competenza, che ne ha fatto un’opera polisemica e polifonica, grazie anche al contributo delle sue musiche originali, eseguite in scena da un’ensamble acustica composta da una chitarra, due violoncelli e due voci solista.

Il trionfo cromatico dei costumi curati dalla prof.ssa Titti Farina e le armoniche volute delle scenografie realizzate dal prof. Carmine Posillipo hanno perfettamente reso visivamente la ricchezza di suoni e parole.

La complessa macchina organizzativa ha visto il contributo della prof.ssa Andreina Pascarella, del prof. Emilio Colucci, e di Eduardo Del Prete, tecnico del suono.

La locandina è stata realizzata dalla prof.ssa Donatella Sandias.

Al ritorno in pullman dalla Sicilia, stretta dall’affetto dei suoi studenti, la Preside Vairo ha garantito a tutti un’ampia diffusione sul territorio di questa preziosissima perla.