Fiab Caserta In Bici presente a From Caserta.31 maggio -1-2- giugno Villa Maria Carolina

Nel quadro di From Caserta 2024, festival che si svolge a Villa Maria Carolina il 31 Maggio -1-e 2 Giugno, Fiab Caserta In Bici sarà presente nei tre giorni con una propria postazione durante i pomeriggi per sensibilizzare dialogando con cittadini e visitatori sui temi della mobilità sostenibile con riferimento alla nuova rete ciclabile di Caserta. La natura esperienziale, con grande spazio al mondo associativo , fa di From un evento accogliente per l”educazione stradale, l” uso della mobilità sostenibile, l’approccio cicloturistico del territorio all’ombra della

Sabato 1 giugno di mattina, spazio al cicloturismo per tutte e tutti, infatti ci sarà una cicloescursione di conoscenza narrata del territorio. Verso il Belvedere di San Leucio. Alle ore 9.00 è previsto il raduno e la partenza da Villa Maria Carolina, all’ingresso del festival, alla volta di San Leucio passando per il centro ciclabile della città. Si salirà con “lentezza” al Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio per una possibile visita e dove ci sarà la narrazione del paesaggio e del percorso a cura di Carlo Scatozza presidente di Fiab Caserta In Bici, anche autore del libro “ In Bici nei dintorni della Reggia di Caserta “. I partecipanti saranno accolti dalla postazione dell‘azienda olearia Ragozzino -De Marco con una degustazione di pane e olio extravergine di oliva di San Leucio, infatti l’azienda pontelatonese produce, tra l’altro, l’Olio degli oliveti del Belvedere di San Leucio nel quadro di un progetto di valorizzazione del comune di Caserta. Dopo il racconto e la degustazione ridiscenderemo verso la città con passaggio e sosta nella frazione di Ercole, di fronte al monumento a Fausto Coppi, dove ascolteremo anche il racconto della presenza del campionissimo in citta dalla viva voce degli animatori dell’Associazione Amici di Fausto Coppi. L’arrivo a Villa Maria Carolina è previsto per le 12.30. .

Max 15 partecipanti prenotati ( prenotazione su mail casertainbici@gmail.com entro venerdi’ sera) . Casco consigliato, bici in ordine, possibile partecipare sia con bici muscolare che elettrica, fondo del tutto asfaltato. Il percorso urbano, tutto su asfalto, vede uno sviluppo di 14 km per 220 mt di dislivello complessivo. Nel tratto di salita finale si potrà scendere dalla bici, aspettiamo sempre chi arriva più tardi ! L’attività è gratis per iscritti Fiab e con contributo e assicurazione di 5€ per non iscritti.

Nel pomeriggio di domenica 2 giugno, dalle 17.30 negli spazi dell’area associativa di Villa Maria Carolina, avremo la straordinaria presenza de IL COMICISTA, ovvero Paolo Franceschini, originale mix tra comico e ciclista che, dagli spettacoli di magia e comicità per bambini è arrivato anche alla RAI con Stasera mi butto e poi ancora in TV con Zelig off, Colorado, Eccezionale Veramente, Comedy central . Anche conduttore Radio per Radio Kiss Kiss.

Paolo sarà con noi ad interagire con bambini, famiglie, ragazze e ragazzi che vorranno scambiare esperienze, magie, scherzi, Sarà disponibile il suo bel libro FILASTROCCHE DALLA BICICLETTA -per adulti che si sono dimenticati di essere bambini.