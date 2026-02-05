Fiaccola olimpica a Milano

Giunge oramai al termine il lungo viaggio della fiaccola Olimpica, partita da Roma pochi mesi fa, ha attraversato l’intero stivale: Sabato scorso è stata a Sondrio – la cui provincia ospiterà alcuni eventi a Bormio e Livigno – ieri è giunta a Monza e oggi sarà a Milano.

Bagno di folla pazzesco per la fiaccola, sia a Sondrio che a Monza, accolta da una moltitudine di persone, sia locali che turisti. Nelle piazze, in attesa della fiaccola, le persone sono state intrattenute da musiche e disc jockey.