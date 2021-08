Fiaccolata in memoria del giovane ucciso a Caserta

Caserta – TUTTA LA COMUNITA’ CASERTANA è invitata a partecipare a questa fiaccolata che ci teniamo a sottolineare per evitare stupide strumentalizzazioni, è apartitica e apolitica.

Chiediamo soprattutto la partecipazione ai giovani della nostra città, cui rivolgiamo le nostre speranze e impegno affinchè il loro futuro possa non essere più segnato da eventi così dolorosi e tragici.

Abbiamo denunciato, abbiamo tante volte posto all’attenzione a chi di dovere, di quanto la situazione in città, a causa della movida selvaggia, della mancanza di controlli e dell’abuso di alcol dei giovani e giovanissimi, stesse diventando un problema sociale serio da risolvere al più presto per evitare tragedie.

Purtroppo non ce l’abbiamo fatta, nessuno ci ha ascoltato e Gennaro un giovane di 18 anni è morto accoltellato, nel centro storico della nostra città in un sabato sera qualunque!!

Ciò che si poteva fare non è stato fatto, ora ci resta solo la voglia di stringerci intorno alla famiglia di Gennaro che poteva essere il figlio di tutti noi, uscito per divertirsi con gli amici e che invece non ha fatto più ritorno a casa.

Gennaro è stato vittima di uno Stato sordo alle richieste dei cittadini che chiedevano più sicurezza, una città più vivibile e un futuro per i propri giovani e vittima anche di una comunità che in questi anni, troppo spesso, si è voltata dall’altra parte!

Facciamo sentire a tutti che esiste ancora l’umano nell’uomo.

Non lasciamo che il silenzio inghiottisca questo fiore che aveva tutta la vita davanti, facciamo sì che questa tragica morte non sia vana ma che possa scuotere in maniera forte le coscienze della nostra comunità e che nella sua tragicità sia l’evidenza ,per tutti noi, che è giunto il tempo di risvegliarsi e non accettare più in maniera passiva che nulla possa mai cambiare !

LA COMUNITA’ CASERTANA SI STRINGE TUTTA INTORNO ALLA FAMIGLIA DI GENNARO IN UNA FIACCOLATA SILENZIOSA che si terra’ a Caserta il giorno 4 Settembre 2021 dalle ore 20:00 alle ore 21:00 con raduno in piazza Dante.

Invitiamo tutti i partecipanti ad indossare, se possibile ovviamente, una maglietta bianca.

Un grazie va a tutti gli organizzatori volontari che hanno dato il proprio contributo gratuito e a tutte le mamme che in questi giorni, con il dolore nel cuore, hanno sentito di dover fare qualcosa !