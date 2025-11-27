Fiamme sull’A1. A fuoco un autoarticolato

Questa mattina, verso le ore 03:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, è intervenuta sull’autostrada A1 , km 672 in direzione Roma , per un incendio che ha interessato un autoarticolato adibito al trasporto di veicoli. Al loro arrivo sul posto il mezzo pesante, fermo sulla corsia di emergenza, era completamente avvolto dalle fiamme che avevano interessato anche una motrice caricata sul veicolo. L’incendio è stato subito spento dai Vigili del fuoco ed in supporto alla squadra è intervenuta anche una squadra del Comando di Cassino con un’autobotte. Nessuna persona è rimasta coinvolta.