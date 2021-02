FIDAL Campania: sabato 20 il voto. Tre i candidati per l’elezione diretta alla carica di Presidente.

Il comunicato.

Tre i candidati per l’elezione diretta alla carica di Presidente.

Sabato 20 Febbraio presso il Palazzetto dello Sport sito in Via Matilde Serao – Caravita – Cercola (Na) si riunirà L’Assemblea Ordinaria Elettiva della FIDAL Comitato Regionale per eleggere il nuovo Presidente Regionale per il quadriennio 2021/2024 al posto del prof. Sandro Del Naia per otto anni alla guida. Il risultato dipenderà esclusivamente da tutte le società sportive della Campania affiliate che hanno un certo numero di voti a disposizione, grazie a dei fattori definiti dallo Statuto Federale Nazionale. Nomi e volti dei candidati sono ben noti alla platea dei votanti per aver sostenuto brillantemente importanti incarichi federali. Oltre al nome del neo Presidente si conosceranno i Consiglieri scelti di maggioranza e dell’opposizione, tecnici e revisore dei conti. I lavori assembleari inizieranno alle ore 14:30, Da ricordare, i sostenitori e patrocinatori di queste elezioni che già da tempo hanno iniziato la loro campagna elettorale mentre per gli altri prevale la parola “Vinca il migliore”.

PIETRO CARPENITO Avellino classe 1963 ex atleta mezzofondista Fiamme Azzurre, presidente uscente Fidal Comitato Provinciale di Avellino, presidente dell’a.s.d. Montemiletto Team Runners.

BRUNO FABOZZI Caserta classe 1955 docente di Scienze Motorie ha ricoperto fondamentali ruoli di tecnico e dirigente di società di atletica, presidente uscente Fidal Caserta, presidente società Arco Atletica Aversa Agro Aversano.

UGO DE MARSICO Salerno, professione insegnante, dirigente dell’ a.s.d. Ideatletica Aurora, vice presidente regionale Fidal uscente.