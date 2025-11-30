Fienile a fuoco nella notte

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenuti questa notte, verso le ore 23:45, in via Volturno, nel comune di Alife, per un incendio che ha coinvolto un fienile. Sul posto sono tempestivamente giunti la squadra del distaccamento di Piedimonte Matese e un’autobotte inviata dalla sede centrale del Comando.

Le fiamme hanno interessato circa quaranta rotoballe di fieno stipate all’interno di un capannone di circa 600 mq. L’intervento coordinato delle squadre ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo e di portarlo sotto controllo, evitando ulteriori danni alle strutture circostanti.

Non si registrano feriti.