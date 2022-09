Fiera settimanale: l’assessore Gennaro Cioffi spedito verso la realizzazione delle barriere d’ingresso

Maddaloni – Una delle cose più difficili dal punto di vista amministrativo è quella di accorciare e rendere fluida la burocrazia, cosa che riesce solo con perseveranza e abnegazione.

Proprio in questo senso è andato il lavoro dell’assessore di Forza Italia Gennaro Cioffi che, dopo aver concordato l’indirizzo politico con il sindaco Andrea De Filippo, ha sollecitato il Suap ad una celere pubblicazione della manifestazione di interesse per il reperimento di un soggetto economico in grado di provvedere all’automazione degli accessi della fiera settimanale con relativi lavori di adeguamento.

“Siamo riusciti in pochi giorni a pubblicare questa manifestazione di interesse – spiega l’assessore forzista – grazie alla collaborazione con il livello politico e quello amministrativo.

Abbiamo privilegiato un percorso di trasparenza e legalità e abbiamo ottime prospettive per una conclusione dei lavori a breve rendendo la fiera settimanale un mercato sempre più vicino a standard elevati”.