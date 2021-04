Fila chilometrica per i tamponi. Protestano i residenti bloccati dalle auto in coda.

Maddaloni. Sembrava fosse diminuito il numero di persone che ogni giorno si recano nell’area antistante al palazzetto di via De Curtis per sottoporsi al tampone dell’ASL. Stamattina la settimana inizia di nuovo con una fila di auto che arriva fino a via Serao. Esattamente 3 settimane dopo Pasqua cresce di nuovo il numero dei tracciamenti, il che non è un buon segno.

Stamattina quindi oltre 1 km di auto in fila. la polizia municipale si trovava lì a controllare e supervisionare questa lunga coda che stamattina, e non è la prima volta in questi mesi, nei fatti, ha bloccato interamente questa zona.

Residenti e commercianti sono infuriati perché letteralmente bloccati a causa di questo serpentone e chi deve rientrare in zona impiega tempi lunghissimi: da stamattina si è paralizzato tutto ci dicono, dalla zona della fiera settimanale fino al palazzetto dello sport, punto di arrivo per i tamponi

La settimana a Maddaloni inizia con questa spiacevole segnalazione.