File ai vaccini. Ma senza distanziamento e con poco rispetto delle regole

Maddaloni. La campagna vaccinale procede e anche a ritmo spedito alla caserma Magrone di Maddaloni, è questa è la buona notizia. Fino ad oggi, tutto sommato, è andato tutto liscio. Ma stamattina però qualcosa all’esterno non sta andando come dovrebbe.

Ci sono arrivate più segnalazioni da parte di cittadini in fila per il vaccino in diversi orari nel corso di questa mattinata che lamentano innanzi tutto tempi di attesa lunghi all’esterno. Qualcuno ha atteso anche oltre un’ora e oggi la giornata è piuttosto rigida, tanto che qualche bambino piccolo che era in compagnia dei genitori ha accusato qualche lieve malessere a causa del freddo.

Inoltre oggi le persone sono davvero tante e sono tutte a distanza molto, troppo, ravvicinata, come si vede dalle foto inviateci che vi riportiamo in calce, e questo non è consentito, seppur con la mascherina. Che alcuni abbassano op tolgono in barba alle regole.

Insomma oggi di rigido c’è solo il freddo, ma non il rispetto delle regole tanto invocato. e per fortuna la pioggia prevista si sta facendo attendere.