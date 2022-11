Fili elettrici sporgenti , plafonnier rotte a scuola. ( le foto )

Caserta. Continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni riguardo lo stato di degrado in cui versa la Scuola P. Giannone di Caserta.

Il maltempo di questi giorni non ha fatto altro che aggravare una situazione che con molto probabilità’ era precaria già prima .

Secondo le foto inviateci da alcuni studenti e genitori.all’interno dell’ Istituto ci sarebbero molti problemi da risolvere come plafonnier rotte , fili elettrici sporgenti e pericolosi . A tutto questo , sempre secondo le foto segnalazioni arrivate alla nostra redazione , si e’ aggiunto , in seguito al maltempo delle ultime ore , il crollo di qualche albero . Noi speriamo come sempre che il nostro articolo denuncia arrivi a chi di dovere e che presto sia ripristinata una condizione di mormalita’