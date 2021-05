Filippo Maturi Lega: “I nostri prodotti vanno tutelati”

La “gazebata” organizzata per la giornata di domani a Caserta, nell’ambito della campagna della Lega #mangiacomeparli, è l’occasione per valorizzare i nostri prodotti locali.

Il nostro territorio è ricco di arte, cultura, ma anche di eccellenze eno-gastronomiche. Produzioni di qualità che vanno tutelate e riconosciute. Abbiamo bisogno di ritrovare l’orgoglio e l’identità di essere casertani per poter essere sempre più fieri ambasciatori del nostro territorio.

Filippo Maturi (Lega Caserta)