Filippo Maturi(Lega) Cittadini disorientati a causa di un amministrazione assente.

Caserta.Il coordinatore regionale degli studenti leghisti Filippo Maturi, ancora una volta ha fortemente evidenziato una presunta mancanza di attività e disponibilità da parte dell’attuale amministrazione. Il giovane esponente leghista, afferma che dopo aver incontrato alcuni mesi fa il sindaco e il suo vice, Maturi fissò un appuntamento con l’ingegnere biondi, l’incontro aveva l’utilità di trattare e discutere su un punto cruciale come la viabilità. Subito dopo l’incontro, l’ingenere promise al giovane leghista, l’invio tramite email di tutte le informazioni inerenti al dissesto stradale. Purtroppo questa importante email non è mai arrivata, dove il leghista ha aspettato invano l’arrivo di tutte le legittime informazioni richieste da cittadino. Esso infatti conclude, attaccando duramente questo comportamento, evidenziando il problema della viabilità e che soprattutto questa amministrazione non lavora per i cittadini.