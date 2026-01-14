Sindacale

Fimaa Forma e Confcommercio Caserta accendono i riflettori su: ‘Database, relazioni e opportunità di vendita – Clienti su misura’

Venerdì 16 gennaio alle 9,30 in via Renella il corso di formazione per gli agenti immobiliari

Di Redazione

Il database marketing al centro del nuovo incontro formativo promosso da Fimaa Forma e Confcommercio Caserta. Il corso, in programma venerdì 16 gennaio, con inizio alle ore 9,30 nella sede di via Renella, avrà come relatore Marco Casciola, Business Coach Immobiliare. “Clienti su misura – Trasforma il tuo archivio contatti in una macchina che genera incarichi”, questo il titolo del seminario pensato per gli agenti immobiliari che vogliono strutturare meglio database, relazioni e opportunità di vendita. Il corso insegna infatti come organizzare, segmentare e attivare il proprio database per produrre appuntamenti, incarichi e referral in modo costante. Un metodo semplice, concreto e subito applicabile. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del vice presidente nazionale e presidente regionale Fimaa, Vincenzo De Falco, e del presidente provinciale Fimaa, Salvatore Aiezza. Seguirà l’intervento di Marco Casciola. L’evento è organizzato dal Consiglio Fimaa, del quale fanno parte Salvatore AiezzaLuigi Di GuidaMarina GiarolaPaolo Di TraioPierluigi Passaretti.

Per ulteriori info è possibile contattare il numero 3669543262