Fimaa Forma e Confcommercio Caserta accendono i riflettori su: ‘Database, relazioni e opportunità di vendita – Clienti su misura’

Il database marketing al centro del nuovo incontro formativo promosso da Fimaa Forma e Confcommercio Caserta. Il corso, in programma venerdì 16 gennaio, con inizio alle ore 9,30 nella sede di via Renella, avrà come relatore Marco Casciola, Business Coach Immobiliare. “Clienti su misura – Trasforma il tuo archivio contatti in una macchina che genera incarichi”, questo il titolo del seminario pensato per gli agenti immobiliari che vogliono strutturare meglio database, relazioni e opportunità di vendita. Il corso insegna infatti come organizzare, segmentare e attivare il proprio database per produrre appuntamenti, incarichi e referral in modo costante. Un metodo semplice, concreto e subito applicabile. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del vice presidente nazionale e presidente regionale Fimaa, Vincenzo De Falco, e del presidente provinciale Fimaa, Salvatore Aiezza. Seguirà l’intervento di Marco Casciola. L’evento è organizzato dal Consiglio Fimaa, del quale fanno parte Salvatore Aiezza, Luigi Di Guida, Marina Giarola, Paolo Di Traio, Pierluigi Passaretti.

Per ulteriori info è possibile contattare il numero 3669543262