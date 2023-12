Finalmente riparte il Forum dei giovani a Maddaloni!

Maddaloni – Un organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e le istituzioni al mondo dei giovani. Questo è un tema a cui tengo tantissimo perché in una città e in un’epoca in cui esistono, ahimè, importanti distanze tra giovani e istituzioni, abbiamo il dovere e la responsabilità di fare in modo che queste ultime vengono colmate il più possibile. Sbarazziamo subito il campo da false credenze o miti: il forum dei giovani non è e non può essere l’alter ego dell’amministrazione comunale. Il Forum è un luogo di confronto e partecipazione dei più giovani alla vita cittadina, che può costituire un prezioso asset strategico nelle scelte dell’ l’amministrazione comunale.

Di certo non si può pensare al forum come una istituzione che calata dall’alto nella sua composizione, possa garantire rappresentanza e conseguente operatività. Per questo invito i ragazzi di Maddaloni, le associazioni e le istituzioni scolastiche a contribuire nel rendere più forte e più efficace questo strumento di vera partecipazione.

Il Forum è un luogo di discussione tra i più giovani su tematiche che li coinvolgono direttamente e, pertanto, un luogo di propulsione di idee, di supporto all’amministrazione in termini di contenuti per disegnare una città più accogliente e a misura anche delle nuove generazioni.

Noi come amministrazione e come classe dirigente faremo la nostra parte, garantendo al forum gli spazi per l’aggregazione e gli strumenti utili per la loro attività.

Questo il comunicato del consigliere Giovanni Ventrone dopo l’approvazione del regolamento del forum giovani in consiglio comunale.