Finanziamenti per la mensa del Giordano Bruno. Soddisfatto il consigliere Campolattano: “Ora serve un impegno di tutte le istituzioni per preservare la tela più grande del mondo”

Comunicato stampa

Maddaloni – Ancora un risultato importante per la comunità di Maddaloni, con la Provincia siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di circa seicentomila euro per la mensa del Convitto Giordano Bruno. Il mio grazie va al dirigente Madonna per la solita disponibilità ad accogliere le mie istanze e per la sua grande competenza che ha permesso alla Provincia di farsi finanziare interventi in ben cinque istituti. Le scuole rappresentano una priorità assoluta per il nostro territorio e con la Provincia stiamo dando tante risposte anche a Maddaloni affrontando e superando tante criticità. Non riesco, però, a gioire a pieno di questo ennesimo finanziamento che sono riuscito a portare a casa. Il Giordano Bruno versa in condizioni precarie sul piano strutturale e la Provincia da solo non può farsene carico.

C’è bisogno dello sforzo di tutte le istituzioni per intervenire su un bene che rappresenta un patrimonio inestimabile per tutta la provincia di Caserta e non solo. Ricordo a me stesso che nel Convitto c’è la tela più grande al mondo, lunga ben 75 metri realizzata dai fratelli Funaro intorno al 1756. Si tratta di un’opera che lascia con il fiato sospeso chiunque l’ammiri che deve essere preservata.

Purtroppo già c’è stata una crepa importante sul soffitto che ci impone di fare prestissimo ad intervenire. E’ per questo motivo che mi farò carico di un promuovere un tavolo istituzionale tra la Provincia con il presidente Magliocca, il comune di Maddaloni con il sindaco De Filippo, la Regione con l’on Santangelo e la soprintendenza ai Beni culturali per trovare assieme le soluzioni che meglio possono tutelare un tesoro della nostra comunità come il Convitto.