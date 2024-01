Fino alle ore 22.00 di oggi, allerta meteo della protezione civile regionale.

Di verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane;

Di monitorare le aree alluvionali ed i corsi d’acqua che attraversano il proprio territorio con particolare riguardo ai punti singolari (ponti, aree golenali, restringimenti dell’alveo e alveo-strada, ecc.);

Di prestare attenzione alle zone depresse, ai sottopassi stradali, ai luoghi della rete stradale prossimi ad impluvi, ai canali e ai corsi d’acqua soggetti ad esondazione;

Di controllare le aree a rischio frana, individuate nei p.s.a.i. dalle autorità di bacino, e i pendii soggetti a fenomeni di erosione e instabilità dei versanti per la possibilità di trasporto a valle di materiali solidi per effetto di ruscellamenti superficiali;

Di predisporre, sulla base di quanto stabilito dalle rispettive pianificazioni, ogni misura operativa idonea alla prevenzione e/o gestione, delle precipitazioni nevose, alle quote indicate, per garantire la sicurezza alla rete viaria.

Di predisporre, sulla base di quanto stabilito dalle rispettive pianificazioni, ogni misura operativa idonea alla prevenzione e/o gestione, del rischio gelate, alle quote indicate.

Di prestare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e alle aree alberate del verde pubblico;

Di segnalare con ogni utile dispositivo, sulle zone montuose, la riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza.

In considerazione del previsto abbassamento delle temperature, si invitano enti e sindaci in indirizzo, ambito loro competenze, ad attuare tutte le azioni previste dai rispettivi piani di protezione civile, per ridurre i disagi alla popolazione interessata, raccomandando di elevare lo stato di vigilanza per le fasce deboli della popolazione ed i senza fissa dimora.

Agli Enti con competenza in ambito marittimo e ai Sindaci dei comuni costieri e delle isole, si raccomanda di prestare particolare attenzione alle coste e alle marine esposte al moto ondoso, nonché ai mezzi in navigazione.

Rischio idraulico e idrogeologico per gli aspetti di protezione civile

Fino alle ore 22:00 di oggi sabato 20 gennaio 2024