Fiorentina – Napoli: Gli azzurri suonano la settima sinfonia

Vittoria degli azzurri anche a Firenze, squadra sempre più consapevole dei propri mezzi

Fiorentina – Napoli 1 a 2, marcatori: 28′ pt Quarta (F), 38′ pt Lozano (N), 2′ st Rrahmani (N).

Un Napoli sempre più consapevole dei propri mezzi. Vince anche all’ombra degli Uffizi, soffrendo, ma non più di tanto, gestendo la gara da squadra di vertice, facendo sfogare gli avversari nel primo tempo per poi dominare in ogni angolo del campo. Alla ripresa del match, se si paragona la partita che i viola hanno disputato contro l’Inter, quella contro il Napoli è stata la copia edulcorata: tanta densità da parte degli uomini di Italiano, che anche nella ripresa hanno provato a pressare alto, ma di tiri nello specchio della porta azzurra pericolosi, zero.

Spalletti, da capitano timoniere di lungo corso, ha gestito con polso fermo la gara dalla “panca”, ingarrando le sostituzioni, soprattutto in occasione di quello stupido e inutile tentativo di protesta da parte di Insigne quando è stato sostituito. Una tiratina d’orecchio al Capitano: non è proprio il caso a nostro modesto parere, di creare tempeste in un bicchiere, specie se sei uno dei leader riconosciuti da parte degli altri. Forse sono anche questi i motivi per cui De La ha atteso più del dovuto per aprire il discorso del suo rinnovo, a volte non è solo una questione di soldi ma anche di armonia, e contestare una sostituzione, mentre stai vincendo e sei primo in classifica in campionato, è un tentativo assurdo di harakiri gratuito e dannoso.

Gli azzurri hanno vinto la quarta gara in trasferta. Su sette partite, la squadra ha vinto uno scontro diretto, ha la migliore difesa del torneo, il secondo migliore attacco. Corre, combatte, lotta e ha una rosa che consente all’allenatore di poter giostrare le sostituzioni in maniera consistente. Il parco infortuni si sta via via svuotando, ieri l’esordio finalmente anche di Dries “Ciro” Mertens e la prima presenza in panchina del redivivo Fauzi Ghoulam, sono tutti ingredienti che dovrebbero tendere al raggiungimento dell’obiettivo stagionale, che rimane a nostro sommesso avviso, la qualificazione Champions e forse qualcosa in più, ma su questo è giusto aspettare ancora qualche mese.

Per il momento la torcida azzurra si gode queste 7 vittorie su 7 partite di campionato, in un’ipotetica pagella da 10 a 0 diciamo che va dato 10 a Spalletti per come ha saputo correggere gli errori gattusiani e per come è bravo nel fare da parafulmine quando necessita; 10 anche alla squadra vista a Firenze, che ha lottato centimetro su centimetro, casa per casa, quartiere per quartiere; 9 a Osimhen, che tiene in costante tensione tutto il reparto difensivo arretrato avversario, forse anche per questo i viola non hanno ripetuto il terribile primo tempo che fecero contro l’Inter; 8 a Lozano decisivo sulla respinta del rigore e sul fallo procurato per il secondo gol; 7 alla difesa centrale azzurra, che oltre al gol di Amir Rrahmani, che ha deciso il risultato finale, è stato un muro invalicabile, che ha bloccato ogni velleità al bomber fiorentino Dusan Vlahovic e a qualunque avversario abbia tentato di passare dalle loro parti, con Koulibaly sempre più leader; 6 e qualcosa di più ai due stantuffi di centrocampo che aggiungono fosforo al moto perpetuo che li ha contraddistinti finora, Anguissa e Fabian Ruiz, che si completano e sono una forza assoluta degli azzurri; 5 alla terna arbitrale, per non avere notato la spinta del centravanti viola in occasione del suo assist al gol della Fiorentina e perché rimane un mistero la mancata espulsione, di ultimo uomo in occasione del rigore che Quarta ha causato su Osimhen; 4 ai telecronisti di Dazn, una telecronaca parziale che infastidisce oltremodo chi è costretto a sorbirseli; 3 alla reazione di Insigne, così facendo destabilizza scioccamente tutto l’ambiente; 2, 1 e 0 ai tifosi di Firenze, sono la schiummazza (rifiuto organico) del mondo, passati dall’offendere San Gennaro, come è capitato di sentirli sbraitare negli anni passati, a prendersela con i nostri ragazzi africani, chiamando scimmia KK e gli altri due campioni azzurri. La città di Dante oggi avrebbe avuto modo di dire a sé stessa, sperando che qualcuno dei suoi abbia il pudore di vergognarsi: Ahi serva Firenze, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!