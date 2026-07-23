FIRENZE SI ACCENDE PER IL GRANDE WEEKEND DELL’ATLETICA: AL RIDOLFI TRA ASSOLUTI, BIG AZZURRI E L’EMOZIONE DEL TROFEO SIDOTI

Il grande show dell’atletica leggera italiana fa tappa a Firenze per un fine settimana ad altissimo tasso di adrenalina. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, lo stadio “Luigi Ridolfi” si trasforma nel cuore pulsante della regina degli sport accogliendo in un’imponente cornice organizzativa sia il Challenge Assoluto sia la CXVI edizione dei Campionati Italiani Individuali Assoluti. A dare il via alle danze venerdì sarà proprio il Challenge, vero e proprio pass d’ingresso per i primi tre classificati di ciascuna specialità che andranno ad aggiungersi ai top atleti già qualificati per le finali di sabato e domenica, promettendo sfide tiratissime fin dai primi turni eliminatori. Sulla pista e sulle pedane toscane sfilerà il meglio del movimento azzurro: c’è grandissima attesa per le prove di velocità con Marcell Jacobs e Zaynab Dosso pronti a far ruggire il rettilineo dei 100 metri, mentre nei lanci i riflettori saranno puntati sul beniamino di casa Leonardo Fabbri nel getto del peso e su Sara Fantini nel martello, affiancati nei salti dalla presenza di Gianmarco Tamberi nell’alto e Andy Díaz nel triplo, pur dovendo fare a meno degli assenti Mattia Furlani e Larissa Iapichino. Tra i momenti più carichi di patos del programma ci sarà senza dubbio la prova di marcia sulla distanza dei 10 km che, oltre a mettere in palio i punti per il Campionato di Società e i titoli tricolori, vedrà la gara femminile assegnare lo storico e sentito Trofeo Annarita Sidoti, un omaggio profondo all’indimenticata campionessa mondiale ed europea scomparsa nel 2015. Per tutti gli appassionati che vorranno seguire l’evento, la copertura sarà garantita in diretta TV su RaiSport nelle fasce serali principali di sabato e domenica, oltre alla trasmissione integrale in streaming su RaiPlay e atleticaitaliana.tv.