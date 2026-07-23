Sequestrati due Camion della Sieico senza collaudo. E’ Caos alle Isole ecologiche

Caserta. E’ caos presso le isole ecologiche dove i container sono pieni zeppi e gli utenti impossibilitati a scaricare rifiuti . Alla fonte del problema ci sarebbe il sequestro di due camion della Sieco sprovvisti di collaudo .

Secondo fondati rumors, i due mezzi sarebbero stati fermati nella zona di Avellino gia’ da qualche giorno e ,in seguito ad un normale controllo,sono stati sequestrati.

In queste ore le Isole ecologiche sono state prese letteralmente d’assalto dai cittadini che , proprio in questo periodo più che mai , hanno l’ esigenza di smaltire ingombranti .

Nella giornata di ieri, mercoledi’ 22 Luglio si e’ sfiorata la tragedia quando un cittadino ha aggredito un responsabile dell’ Isola Ecologica” Lincoln” che , causa container pieni , ha impedito allo stesso di scaricare un rifiuto di tipo ingombrante.

Le cose non sembrano andare meglio neanche presso l’Isola Ecologica “Talamonti” dove , per la stessa causa , si sono registrati altri tentativi di aggressione ai dipendenti .