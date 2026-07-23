Consorzio di Bonifica del Volturno, approvato il bilancio consuntivo 2025

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2025, segnando una tappa fondamentale nel percorso di risanamento e rilancio dell’Ente.

L’approvazione del documento contabile certifica il definitivo superamento della fase di criticità finanziaria che aveva caratterizzato il passato del Consorzio e apre una nuova stagione fondata su solidità economica, trasparenza amministrativa e capacità di programmazione.

Il bilancio evidenzia un risultato particolarmente significativo: il passaggio da una situazione debitoria che, negli anni precedenti, ammontava a decine di milioni di euro a un utile di esercizio pari a circa 12,9 milioni di euro. Un risultato che consente al Consorzio di rafforzare il proprio ruolo istituzionale e di programmare con maggiore efficacia interventi strategici per il territorio.

Questa ritrovata solidità permette infatti di accelerare sulla realizzazione dei grandi investimenti già finanziati, a partire dagli interventi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il primo lotto del Parco dei Regi Lagni, un progetto destinato a coniugare sicurezza idraulica, rigenerazione ambientale e valorizzazione del territorio.

Accanto alle grandi opere resta però centrale il tema della manutenzione ordinaria del reticolo idraulico, resa possibile anche attraverso il contributo dei consorziati. In un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, con fenomeni estremi che alternano lunghi periodi di siccità a precipitazioni intense, la manutenzione rappresenta uno strumento essenziale per la tutela del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

“Ringrazio tutti i consiglieri del Consiglio dei Delegati per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 all’unanimità dei presenti”, dichiara il presidente Francesco Todisco. “Cinque anni fa, al momento del mio insediamento come commissario, un risultato di questo genere appariva impensabile. Oggi possiamo dire di aver compiuto un percorso straordinario, passando da una situazione caratterizzata da decine di milioni di euro di debiti a un bilancio che si chiude con un utile di quasi 13 milioni di euro. È il frutto di un lavoro rigoroso e condiviso che ha coinvolto gli uffici del Consorzio, il Collegio dei Revisori, il Comitato Esecutivo e il Consiglio dei Delegati, che hanno accompagnato con competenza e spirito costruttivo questo percorso di risanamento”.

“Abbiamo ancora molto da fare – aggiunge Todisco – per consolidare ulteriormente i risultati raggiunti e rafforzare la capacità dell’Ente di investire a favore dei consorziati e del territorio. Oggi, però, il Consorzio è finalmente un soggetto credibile, capace di programmare, attrarre risorse e realizzare opere strategiche come il Parco dei Regi Lagni. Ai grandi investimenti deve accompagnarsi una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza della manutenzione ordinaria e del ruolo della contribuenza: la sicurezza idraulica e la tutela ambientale sono un patrimonio collettivo che richiede responsabilità condivisa”.

Con l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, il Consorzio di Bonifica del Volturno consolida il percorso di rilancio istituzionale e si conferma protagonista delle politiche di sviluppo sostenibile, tutela del territorio e valorizzazione delle infrastrutture ambientali del bacino del Volturno.