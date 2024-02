FIRMATO PROTOCOLLO “ZEUS” TRA IL C.A.M. CASERTA E LA QUESTURA DI CASERTA

E’ stata siglata mercoledì 14 febbraio 2024, l’intesa tra Questura di Caserta e CAM

Caserta in materia di violenza di genere.

“Protocollo Zeus” uno strumento di prevenzione che mette in sicurezza le donne

attraverso un percorso di trattamento per gli uomini violenti

L'obiettivo del protocollo è di garantire azioni omogenee sul territorio, prevenire il

fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione

della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di

eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti

interpersonali; promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di

azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente

predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza

nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

A siglare l’intesa la dott.ssa Pina Farina – Presidente CAM Caserta – Centro Osservazione

e Trattamento Uomini Maltrattanti e il dott. Andrea Grassi – Questore di Caserta.

Presenti alla firma, il dott. Mario Grassia – Responsabile della Divisione Anticrimine, Primo

Dirigente della Polizia di Stato, la dott.ssa Maria Laura Forte – Direttore Ufficio Esecuzione

Penale Esterna Caserta, che ha spiegato la necessità e l’importa della rete tra enti e

istituzione al fine di garantire un intervento efficace. L’Avvocata Fernanda D’Ambrogio –

esperta in diritto di famiglia, ha sottolineato l’importanza del ruolo della famiglia

nell’educazione e la crescita dei propri figli. A rappresentare il Comune di Caserta e la

Provincia di Caserta, l’Assessore Annamaria Sadutto che si è detta orgogliosa delle

organizzazioni del territorio come il CAM Caserta, che danno un contributo indispensabile

alla città di Caserta.

Il Dott. Andrea Grassi ha rappresentato l’ammonimento come un provvedimento di una

messa guardia dei soggetti violenti dando la possibilità a loro di intraprende un percorso

di consapevolezza sulle proprie condotte al fine di evitare il rischio di recidiva

La dott.ssa Pina Farina “ da decenni ci occupiamo di violenza e da un po' di anni

prendiamo in carico persone condannate per i reati di maltrattanti. I nostri percorsi mirano

a riacquisire le abilità cognitive in grado di gestire le proprie emozioni, partendo dalla

gestione della rabbia. Il protocollo Zeus rappresenta il fiore all’occhiello per il nostro CAM

perché ci da la possibilità di intervenire sui soggetti maltrattanti prima della denunzia o

della condanna”