Flaica club Caserta/ diatriba Senesi e comune di Aversa: lavoratori senza stipendio

CASERTA-La FLAICA CUB di Caserta si vede costretta a denunciare pubblicamente che per una diatriba tra Senesi Spa e il comune di Aversa, per l’ennesima volta, i lavoratori sono senza retribuzione. La Senesi denuncia che non riceve il versamento dei canoni dovuti dal comune, addirittura fermi al 2019 è che non è più in grado di pagare i lavoratori. Una situazione assurda ed intollerabile per la quale abbiamo denunciato il tutto alla prefettura. Domani festa del Lavoro per i lavoratori della Senesi di Aversa sarà la festa dei lavoratori senza stipendi. Una vergogna che si ripete quasi quotidianamente in provincia per i lavoratori del settore, passati in pochi giorni da eroi a un peso da dover pagare.

Abbiamo dichiarato lo stato di agitazione, pur sapendo che non possiamo scioperare, chiediamo al prefetto se questo è giusto. Purtroppo oggi, nel nostro paese i diritti valgono solo per i datori di lavoro. Vogliamo lavorare ed essere rispettati.