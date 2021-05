Flash mob a p.zza padre Pio

Flash mob tenutosi fuori la piazzetta Padre Pio a Caserta, nella mattinata di ieri

Questo in breve quanto accaduto : Il movimento civico Caserta Decide promuove un flash-mob in piazza Padre Pio in seguito all’impegno mancato da parte del Sindaco per l’approvazione della nuova variante del progetto della piazza per salvare i 23 alberi.

Il candidato sindaco R. Giovine ha poi così esternato – “Il Sindaco Marino dopo il presidio dello scorso 6 aprile, aveva promesso che entro il 9 maggio avrebbe consultato le associazioni ed approvato la variante al progetto per salvare i 23 alberi di Piazza Padre Pio: da allora nulla è stato fatto”