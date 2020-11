Flash mob giornata contro violenza sulle donne

S. Maria CV – Giornata contro la violenza sulle donne. Ci sarà pertanto un Flashmob virtuale al maschile e un evento dal titolo “In nome di donna. Perchè le donne smettano di essere l’Altro”: è così che l’Università della Campania Luigi Vanvitelli “scende in campo” per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre prossimo.

Protagonisti gli studenti dell’Ateneo, che con varie decine di foto e messaggi, hanno deciso di portare avanti in prima persona una vera e propria campagna social, dal nome pieno di significato, “#la battaglia contro la violenza sulle donne inizia da noi#”. Numerosi studenti hanno inviato la propria foto, anche accompagnata da un foglio con un messaggio di aperta denuncia, per testimoniare la scelta di prendere distanze dai comportamenti violenti agiti sulle donne.