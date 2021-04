Flash mob per lo Sport troppe attività ancora chiuse

E’ stato fatto un flash mob fuori la Reggia di Caserta per quel che concerne lo sport, su tale tematica si è pronunciato, Nicola Scaringi, con tali dichiarazioni “Abbiamo, finora, tristemente collezionato solo promesse ­– dichiara Nicola Scaringi, presidente regionale Asi – ma nessuna certezza. Ci sono palestre ed altre attività sportive che, dopo la chiusura dell’8 marzo 2020, non hanno più alzato i battenti e non sanno come potranno farlo in vista della possibilità prevista dal Governo il prossimo 1 giugno. Se da un lato i centri sportivi hanno avviato le proprie attività, dall’altro va considerato che rappresentano solo una minima percentuale del totale. Il resto è lì che attende”.

Sulla chiusura si è pronunciata anche Carmela d”Amico presidente dell’ ASD Dynamika di Calvi Risorta con tali affermazioni : “Siamo chiusi da 14 mesi, abbiamo incassato pochi ristori e tante promesse – commenta Carmela D’Amico, – ma adesso è ora di darci indicazioni chiare. Non vogliamo far altro che riaprire le nostre associazioni sportive, sapendo di poterlo fare seguendo dettami precisi che siano garanzia di sicurezza per noi e per i nostri associati, e riprendere a seguire le nostre passioni. Tutti i comparti si stanno normando, siamo rimasti solo noi a fare da fanalino di coda”.

Al grido di aiuto – che fa eco anche all’iniziativa portata avanti dal presidente nazionale Asi, senatore Claudio Barbaro, di inserire, finalmente, il diritto allo sport nella Costituzione Italiana – si sono uniti tanti associati ASI che hanno scelto di testimoniare l’adesione alla campagna #LoSportMeritaRispetto in due luoghi simbolo di Terra di Lavoro – l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere e la Reggia di Caserta – e tanti giovani atleti presso il centro sportivo «Benedetta Ferone» di Casolla di Caserta ove ha sede la scuola calcio ASD De Lucia.