Flashmob in musica

Appuntamento oggi alle ore 18.00. Tutta Italia sul balcone o alla finestra. Musicisti e non, magari con uno strumento musicale improvvisato. Da nord a sud uniti nella musica che è gioia, speranza e dona serenità. Lontano fisicamente ma con un intento comune che ci rende uniti come non mai: uscire a testa alta da questa drammatica situazione!

L’iniziativa partita da un’associazione di Roma si è diffusa in tutto il Paese.